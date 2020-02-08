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В Ливии добыча нефти снизилась до 181,5 тысяч баррелей в сутки
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РИА Новости

В Ливии добыча нефти снизилась до 181,5 тысяч баррелей в сутки

01:30 08.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНефтяной терминал в Ливии
Нефтяной терминал в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Нефтяной терминал в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Добыча нефти в Ливии в результате блокирования нефтяных портов снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки, потери уже превысили один миллиард долларов, сообщила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC).
"Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) вновь призывает к снятию блокады (с нефтяных терминалов - ред.), что позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", - говорится в заявлении NOC, опубликованном в Twitter.
В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
NOC - интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
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