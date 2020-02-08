В Ливии добыча нефти снизилась до 181,5 тысяч баррелей в сутки

"Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) вновь призывает к снятию блокады (с нефтяных терминалов - ред.), что позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", - говорится в заявлении NOC, опубликованном в Twitter.
В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
NOC - интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.