В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Днем ранее сообщалось о 618 погибших в провинции, и 636 в целом на материковой части Китая. В провинции в пятницу скончался 81 заболевший. в Таким образом общее число умерших в Китае почти достигло 720 человек.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 24,9 тысяч человек. Из больниц было выписано свыше 1,1 тысяч пациентов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV