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В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек
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РИА Новости

В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

01:18 08.02.2020 (обновлено: 01:29 08.02.2020)
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Днем ранее сообщалось о 618 погибших в провинции, и 636 в целом на материковой части Китая. В провинции в пятницу скончался 81 заболевший. в Таким образом общее число умерших в Китае почти достигло 720 человек.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 24,9 тысяч человек. Из больниц было выписано свыше 1,1 тысяч пациентов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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