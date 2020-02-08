Биржи США закрылись в "красной зоне" из-за статистических данных

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрыли торги в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.
Снижение началось после публикации данных о росте уровня безработицы в стране, поддерживала падение и коррекционная динамика после длительного роста рынков.
Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране в январе неожиданно вырос до 3,6%, хотя ожидалось сохранение на уровне декабря в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.
Дополнительное давление на индексы оказывает и коррекционная динамика после четырехдневного ралли на фоне позитивных новостей по коронавирусу, сезона отчетностей и сильной статистики.