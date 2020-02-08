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Биржи США закрылись в "красной зоне" из-за статистических данных
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РИА Новости

Биржи США закрылись в "красной зоне" из-за статистических данных

00:56 08.02.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрыли торги в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.
Снижение началось после публикации данных о росте уровня безработицы в стране, поддерживала падение и коррекционная динамика после длительного роста рынков.
По состоянию на 16.30 по Нью-Йорку (0.30 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,94%, до 29102,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54%, до 9520,512 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 3327,71 пункта.
Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране в январе неожиданно вырос до 3,6%, хотя ожидалось сохранение на уровне декабря в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.
Дополнительное давление на индексы оказывает и коррекционная динамика после четырехдневного ралли на фоне позитивных новостей по коронавирусу, сезона отчетностей и сильной статистики.
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