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Выборы в Ирландии могут существенно изменить расстановку сил в стране
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РИА Новости

Выборы в Ирландии могут существенно изменить расстановку сил в стране

00:25 08.02.2020 (обновлено: 06:30 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Дублин
Города мира. Дублин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города мира. Дублин. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости, Мария Табак. Внеочередные выборы в Ирландии, которые пройдут в субботу, могут положить конец двухпартийной системе и карьере премьера Лео Варадкара.
Предыдущий состав парламента был распущен премьером 14 января. Выборы планировалось провести летом 2020 года, однако в связи с изменением в расстановке сил между ирландскими партиями, выходом Великобритании из ЕС и восстановлением деятельности местной администрации в Северной Ирландии, выборы решили провести досрочно.
Дублин
00:13
Процедура выборов в парламент Ирландии
Ирландцам предстоит избрать 159 из 160 членов парламента ("Дойл Эрен"), спикер Шон О"Фергхейл переизбирается автоматически. Выборы в Ирландии проводятся на основе всеобщего, прямого и тайного голосования по системе пропорционального представительства с передачей голоса другому депутату, когда голоса за тех или иных кандидатов, набравших голосов больше необходимой квоты, путем сложных расчетов передаются другим кандидатам в списке.
С 2016 года страной руководило правительство меньшинства, сформированное либерально-консервативной партией "Фине Гэл" при поддержке независимых парламентариев. Новый состав должен будет собраться после выборов 20 февраля.
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Предсказать результат выборов довольно сложно: последние опросы свидетельствуют о росте поддержки республиканских партий "Фианна Файл" (крупнейшая оппозиционная партия) и "Шинн Фейн" и ставят правящую ныне "Фине Гэл" на третье место. Возможный успех "Шинн Фейн" - радикальной партии, связанной в прошлом с террористической группировкой "Ирландская республиканская армия" – может очень сильно изменить политический ландшафт в стране. "Шинн Фейн" давно играет важную роль в Северной Ирландии, однако в Республике Ирландия она была, скорей, маргинальной.
Города мира. Дублин
06:29
Ирландские политические партии "Фианна Фойл", "Шинн Фейн" и "Фине Гэл"
Победа республиканских партий может означать конец двухпартийной системы, столетие продержавшейся в стране, и конец политической карьеры 41-летнего Варадкара, которого еще недавно сравнивали с канадским премьером Джастином Трюдо и называли надеждой ирландской политики. Недовольство у населения, главным образом, вызывает уровень здравоохранения, транспорта и жилищного фонда. Варадкар, несмотря на это, убежден, что его партия победит: в его пользу говорит тот факт, что ирландская экономика за прошлый год выросла более чем на 6%, больше, чем какая-либо в Европе.
Избирательные участки откроются в Ирландии в 7 утра (10.00 мск) и закроются в 22.00 (01.00 мск воскресенья). Предварительные результаты выборов ожидаются в воскресенье.
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Лео ВарадкарШинн ФейнСеверная ИрландияВеликобританияИрландияФине ГэлВ мире
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