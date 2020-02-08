Выборы в Ирландии могут существенно изменить расстановку сил в стране

Ирландцам предстоит избрать 159 из 160 членов парламента ("Дойл Эрен"), спикер Шон О"Фергхейл переизбирается автоматически. Выборы в Ирландии проводятся на основе всеобщего, прямого и тайного голосования по системе пропорционального представительства с передачей голоса другому депутату, когда голоса за тех или иных кандидатов, набравших голосов больше необходимой квоты, путем сложных расчетов передаются другим кандидатам в списке.

Победа республиканских партий может означать конец двухпартийной системы, столетие продержавшейся в стране, и конец политической карьеры 41-летнего Варадкара, которого еще недавно сравнивали с канадским премьером Джастином Трюдо и называли надеждой ирландской политики. Недовольство у населения, главным образом, вызывает уровень здравоохранения, транспорта и жилищного фонда. Варадкар, несмотря на это, убежден, что его партия победит: в его пользу говорит тот факт, что ирландская экономика за прошлый год выросла более чем на 6%, больше, чем какая-либо в Европе.