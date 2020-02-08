В сиквеле "Капитана Марвел" появится персонаж из "Людей Икс"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
Пока подробности продолжения истории о супергероине Кэрол Дэнверс не разглашаются, но уже известно, что ее противником в ленте, скорее всего, станет персонаж из "Людей Икс". По информации осведомленных источников, речь идет о Роуг или Шельме, которую играла Анна Пэкуин с 2000 по 2014 годы.
Она может стать главой террористической группы мутантов. Не исключено, что эту роль исполнит другая актриса.
В июле 2019 года глава Marvel Кевин Файги говорил о своем намерении ввести героев "Людей Икс" в киновселенную Marvel.
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