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СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
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РИА Новости

СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным

03:50 08.02.2020
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© AP Photo / Frazer Harrison Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
© AP Photo / Frazer Harrison
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дженнифер Энистон заметили выходящей из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе с бывшим возлюбленным Джоном Майером, сообщает Daily Mail.
Пара встречалась с 2008 по 2009 год, познакомились они на вечеринке по случаю церемонии вручения премий "Оскар".
Звезда “Друзей" выглядела "безупречно как всегда", — пишет издание.
Во то время, когда их связывали романтические отношения, Джон позволял себе неприятные высказывания о Дженнифер, делая акцент на ее возрасте.
Ранее в прессе появилась информация о "воссоединении" 50-летней Энистон с Брэдом Питтом.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
17 декабря 2019, 15:36Культура
Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к Дженнифер Энистон
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КультураКино и сериалыНовости культурыДженнифер ЭнистонDaily MailБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-Анджелес
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