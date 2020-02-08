СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным

Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния

© AP Photo / Frazer Harrison Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дженнифер Энистон заметили выходящей из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе с бывшим возлюбленным Джоном Майером, . Дженнифер Энистон заметили выходящей из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе с бывшим возлюбленным Джоном Майером, сообщает Daily Mail.

Пара встречалась с 2008 по 2009 год, познакомились они на вечеринке по случаю церемонии вручения премий "Оскар".

Звезда “Друзей" выглядела "безупречно как всегда", — пишет издание.

Во то время, когда их связывали романтические отношения, Джон позволял себе неприятные высказывания о Дженнифер, делая акцент на ее возрасте.