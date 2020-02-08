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В Сеть выложили полный трейлер спин-оффа "Большого Лебовски"
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РИА Новости

В Сеть выложили полный трейлер спин-оффа "Большого Лебовски"

00:32 08.02.2020 (обновлено: 00:34 08.02.2020)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети появился полный трейлер "Дальше некуда", спин-оффа "Большого Лебовски", сообщает NME.
Главную роль Хесуса Кинтаны (Только этот персонаж связывает проект с "Большим Лебовски" —Прим.ред.) сыграл в фильме Джон Туртурро. Он также выступил режиссером и сценаристом ленты.
Хесус выходит из тюрьмы и знакомится с парикмахершей Мари (Одри Тату). Вместе с другом Питом (Бобби Каннавале) Хесус и Мари оказываются втянутыми в череду преступлений на окраине Нью-Йорка.
В описании картина названа "роуд муви", в основе которой фильм-фарс "Вальсирующие" (1974) Бертрана Блие.
В Великобритании "Дальше некуда" выходит на экраны 20 марта.
Кадр из фильма Дальше некуда
31 января, 22:51Культура
Вышел трейлер фильма спин-оффа "Большого Лебовски"
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