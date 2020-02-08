В Сеть выложили полный трейлер спин-оффа "Большого Лебовски"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети появился полный трейлер "Дальше некуда", спин-оффа "Большого Лебовски", . В сети появился полный трейлер "Дальше некуда", спин-оффа "Большого Лебовски", сообщает NME.

Главную роль Хесуса Кинтаны (Только этот персонаж связывает проект с "Большим Лебовски" —Прим.ред.) сыграл в фильме Джон Туртурро. Он также выступил режиссером и сценаристом ленты.

Хесус выходит из тюрьмы и знакомится с парикмахершей Мари (Одри Тату). Вместе с другом Питом (Бобби Каннавале) Хесус и Мари оказываются втянутыми в череду преступлений на окраине Нью-Йорка.

В описании картина названа "роуд муви", в основе которой фильм-фарс "Вальсирующие" (1974) Бертрана Блие.