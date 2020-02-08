Максим Фадеев записал свою самую загадочную песню на русском языке

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что записал англоязычный хит "Гугуша" на русском языке.
"Вы ждали — я сделал! Теперь "Гугуша" издана и на русском языке", — написал продюсер.
Трек можно послушать или скачать на всех музыкальных платформах, в том числе Яндекс.Музыке, ВКонтакте, YouTube Music и iTunes.
"Дождались! Спасибо вам", — прокомментировала @lyudmila.klimashevskaya.
"Совсем по-другому звучит. Тоже круто. Но на английском проникновенней, эмоциональней", — считает @kseniya_safonova1149.
"Супер песня. Как же я ее люблю. Теперь на нашем родном языке", — прокомментировала @natalibalatskya.
Впервые композицию "Гугуша" (Googoosha) и клип на нее Максим Фадеев представил в 2011 году.
В ней он поет о загадочной девушке с таким именем. Считается, что песня посвящена Гульнаре Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Однако официально эту информацию никто не подтвердил.
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