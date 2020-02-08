Максим Фадеев записал свою самую загадочную песню на русском языке

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что записал англоязычный хит "Гугуша" на русском языке.

"Вы ждали — я сделал! Теперь "Гугуша" издана и на русском языке", — написал продюсер.

Трек можно послушать или скачать на всех музыкальных платформах, в том числе Яндекс.Музыке, ВКонтакте, YouTube Music и iTunes.

"Дождались! Спасибо вам", — прокомментировала @lyudmila.klimashevskaya.

"Совсем по-другому звучит. Тоже круто. Но на английском проникновенней, эмоциональней", — считает @kseniya_safonova1149.

"Супер песня. Как же я ее люблю. Теперь на нашем родном языке", — прокомментировала @natalibalatskya.

Впервые композицию "Гугуша" (Googoosha) и клип на нее Максим Фадеев представил в 2011 году.

В ней он поет о загадочной девушке с таким именем. Считается, что песня посвящена Гульнаре Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.