Artik & Asti выпустили клип на трек "Девочка танцуй"

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Участники украинской поп-группы Artik & Asti опубликовали на YouTube клип на трек "Девочка танцуй".
Asti (Анна Дзюба) поет о том, как пережить расставание и забыть молодого человека. По мнению исполнительницы, лучшее средство — поход в клуб или на дискотеку. С ней, согласен и Artik (Артем Умрихин). Он читает рэп о том, что "все переболит и заживет".
Режиссер клипа — Алан Бадоев. Музыку и слова (вместе с Умрихиным) написал Дмитрий Лорен.
"То чувство, когда зацепили слова песни. Мурашки по всему телу. Превосходно", — прокомментировала @Meka Balayeva.
"Самый бомбезный клип за все время", — заявила @Дарья Канюкова.
"Какая трогательная песня. Вы молодцы", — присоединилась к обсуждению @Ксюша Васильева.
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