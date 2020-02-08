Artik & Asti выпустили клип на трек "Девочка танцуй"

Asti (Анна Дзюба) поет о том, как пережить расставание и забыть молодого человека. По мнению исполнительницы, лучшее средство — поход в клуб или на дискотеку. С ней, согласен и Artik (Артем Умрихин). Он читает рэп о том, что "все переболит и заживет".