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2020-02-08T13:50+0300
https://ria.ru/20200208/1564414976.html
В России создали первый в мире VR-тренажер по фехтованию
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РИА Новости

В России создали первый в мире VR-тренажер по фехтованию

08:52 08.02.2020 (обновлено: 13:50 08.02.2020)
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© Фото Игоря МельниковаВ России появился первый в мире тренажер по фехтованию в виртуальной реальности
В России появился первый в мире тренажер по фехтованию в виртуальной реальности
© Фото Игоря Мельникова
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России появился первый в мире тренажер по фехтованию в виртуальной реальности FencingVR. Идея превратить профессиональный спорт в кибердисциплину пришла Игорю Мельникову прямо во время тренировки по фехтованию. У основателя лаборатории виртуальной реальности и президента Федерации современного пятиборья в Удмуртии уже был подобный опыт: он использовал VR-шлем в биатлоне и горных лыжах.
"Достаточно просто некоторые элементы тренировочного процесса по фехтованию перенести в виртуальную реальность. Есть специальные датчики, которые мы крепим на шпагу, на гарду, и они переносят реальный объект в виртуальное пространство", — сказал Мельников в комментарии для РИА Новости.

Киберспорт и планы на будущее

Главной целью нового оборудования Мельников называет привлечение молодого поколения в традиционный спорт, ведь, по его словам, сейчас им интереснее наблюдать за трансляциями игр, чем ходить на тренировки.

"Обычный спорт постепенно теряет свою привлекательность для миллениалов. При помощи нашего тренажера, мы его называем гибридным видом спорта, когда совмещается и киберспорт и реальный спорт, мы привлекаем внимание молодежи", — добавил он.

По счастливому стечению обстоятельств, разработку заметила Международная федерация фехтования, члены которой были в восторге от тренировок в виртуальной реальности. Теперь в планах у Мельникова показ оборудования на юниорском чемпионате по фехтованию, который пройдет в американском Солт-Лейк-Сити.
Федерация планирует проинвестировать и поездку, и оборудование — в программу планируют добавить рапиру и саблю. Кроме того, VR-тренажером заинтересовались и у нас.
"У нас был президиум федерации современного пятиборья, мы пообщались с другими президентами региональных федераций, и Федерация современного пятиборья Чебоксар выделила грант и включила в него именно наш тренажер. Это создало, по сути, первый прецедент в мире, когда федерация современного пятиборья купила тренажер по фехтованию", — поделился Мельников.

Как это работает?

Занятия в виртуальной реальности проходят два раза в неделю. Тренажер — это один из элементов тренировочного процесса. Полноценный спарринг он заменить не может, зато помогает отточить технику. Сейчас в программе есть четыре упражнения.
В первом спортсмен должен уколоть кончиком шпаги падающие на него мячи, чтобы они попадали в цель.
Во втором на спортсмена летят шпаги, поражая разные части тела — голову, ноги, корпус, руки. Его задача — применить правильную защиту и отбиться от этих ударов, которые идут нон-стоп.
Третье упражнение представляет собой прямоугольник, на котором расположены пять кнопок. Когда одна из них загорается зеленым, ее нужно уколоть кончиком шпаги.

Четвертый тренажер — перед спортсменом стоит 3D-модель фехтовальщика и на ней тоже загораются красные точки на определенных частях тела. Задача спортсмена — попасть в эти части тела. Дальше мы планируем, чтобы эта анимационная модель оживала и делала нападение, чтобы спортсмен мог сделать защиту и ответный укол", — сказал Мельников.

Оборудование создавалось совместно с профессиональными спортсменами и федерациями, и благодаря их обратной связи тренажер получился максимально приближенным к реальности.
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