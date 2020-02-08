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Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
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РИА Новости

Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:03 08.02.2020)
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© Film Produkcja (2019) Кадр из фильма "Гарет Джонс"
Кадр из фильма Гарет Джонс
© Film Produkcja (2019)
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Информационная война против России, связанная с околоисторической тематикой, обостряется. В мировой прокат выходит фильм, преподносимый на постерах как "самая важная правдивая история, которую вы когда-либо увидите". При этом люди, имеющие к нему непосредственное отношение, признают: ничего общего с исторической правдой эта картина не имеет.
Фильм "Мистер Джонс" снят еще в прошлом году и даже с большой помпой был презентован на Украине к "голодоморной" годовщине под броским названием "Цена правды". Слово "правда" здесь ключевое, поскольку украинским гражданам говорили именно о "реальной истории о геноциде украинского народа". Судя по отзывам украинских СМИ и блогеров, так они и восприняли данное агитационное произведение. Сейчас, когда дошло до показа "Джонса" в британских кинотеатрах, тамошняя пресса тоже пытается доказать, что это чуть ли не документальная лента о "сталинском геноцидном голоде на Украине".
Для того чтобы понять истинную суть фильма, достаточно оценить его авторов и связанных с ними лиц. Чуть ли не первым, кто сообщил о картине, был тогдашний глава скандально известного Института национальной памяти Украины, убежденный бандеровец Владимир Вятрович. Он лично открывал в Киеве выставку, посвященную главному герою фильма — британскому журналисту 1930-х Гарету Джонсу. Автором сценария выступила калифорнийка украинского происхождения Андреа Халупа, особо не скрывающая, что занимается "священной борьбой" против сталинизма и "путинизма". Еще в 2014-м она основала движение активистов под названием "Глобальный майдан" для борьбы по украинскому примеру "за лучшее будущее Сирии, Ирана, Венесуэлы, США".
Да-да, и США тоже. Собственно, этим активно занимается ее старшая сестра, чье имя не раз всплывало в ходе слушаний по импичменту Дональда Трампа, — Александра Халупа (Чалупа). Ее считают ключевой фигурой в связях между штабом Демократической партии и Украиной в ходе президентской кампании — 2016. Неудивительно, что она фигурирует и в титрах фильма "Мистер Джонс".
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Если же посмотреть на перечень спонсоров агитки, то увидим, что финансировалась она за счет правительственных и муниципальных структур Украины, Польши и даже Шотландии. В титрах находим стандартный набор пропагандистских организаций, не скрывающих участия в информационной войне против России. Здесь тебе и "Консорциум по изучению голодомора", основанный украинской диаспорой в Канаде, и "Комитет США по информированию о геноциде в Украине", и британская издательская группа, выпускающая газету The Daily Telegraph, и даже небезызвестный бизнесмен Билл Браудер, объявивший себя "врагом Путина № 1" (хотя претендентов на этот титул на Западе — целая очередь). Как видите, только этого достаточно, чтобы понять суть и назначение "Джонса".
Фильм начинается с того, что представляет Гарета Джонса как пророка, еще в 1933 году пытавшегося предупредить об агрессивных намерениях Гитлера начать мировую войну с нападения на несчастную Польшу. То есть с первых секунд авторы "самой правдивой истории" отступили от правды. Поскольку истинный Джонс, откровенно симпатизировал нацистам, писал в британской прессе восторженные материалы о фашистах, называл Гитлера "великим". Неслучайно он был одним из немногих иностранных журналистов, попавших в "гитлеровский пул", летавших с ним на одном самолете и бравших интервью у лидеров НСДАП. Собственно, для британской прессы начала 1930-х такой пиетет перед нацистами был не диковинкой: достаточно сказать, что газета Daily Mail была фактическим рупором нацизма за пределами Германии. Тем удивительнее теперь читать в тех же газетах, что это СССР якобы "был союзником Гитлера".
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Авторы "Джонса" представляют своего героя как борца за правду, рискнувшего жизнью, чтобы в марте 1933 года впервые попасть на Украину, а именно в город Сталино (ныне Донецк), и стать свидетелем лютующего там голода. "Но ведь журналистов не пускают на Украину", — заявляет герой фильма. Это притом что в своих дневниках реальный Гарет Джонс подробно описывает, как он и до 1933-го неоднократно посещал УССР в составе пула западных журналистов, открыто и легально ездивших и в Харьков, и в Киев, и в то же Сталино. И, кстати, в ходе этих поездок 1930 и 1931 годов (то есть задолго до периода, преподносимого на Украине в качестве "голодомора") Джонс все равно рассказывал о "страшном голоде" в СССР. Так что занимался он этим постоянно, вне зависимости от того, голодали наши граждане или нет.
Был ли Джонс свидетелем голода на Украине в марте 1933 года, неясно. Судя по его дневникам, дальше Харькова он не доехал, причем описывал он и цены на продукты (из чего следует, что они были в продаже). А все свои дальнейшие рассказы о масштабе голода он строил исключительно на слухах, которые черпал в беседах с анонимными источниками. Именно поэтому его апокалиптические истории восприняли со скепсисом и признанные журналисты Запада.
Что не помешало авторам фильма рассказать о героическом побеге Джонса от надзора милиции, о трупах, которыми были завалены окрестности Сталино, и даже об акте каннибализма с участием самого британского журналиста (он якобы откушал "мальчика Колю", не подозревая, что есть человечину).
Последнее обстоятельство возмутило родственников Джонса, которые также упомянуты в титрах фильма с благодарностью за помощь. Внучатый племянник прототипа киногероя Филипп Колли написал в The Sunday Times письмо, обвинив авторов в откровенной лжи. "Он не был свидетелем никакого людоедства, тем более не принимал в нем участие. Он никогда не видел никакой реквизиции зерна, рабского труда и телег с трупами. За ним никогда не гнались, он никогда не убегал… Его никто не арестовывал", — подчеркивает Колли.
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Он также сообщает, что был сразу шокирован еще рабочим сценарием. "Авторы признали, что Гарет не был свидетелем всех тех событий, которые изображены в их фильме, — продолжает Колли, — но сказали мне, что они считают оправданным использование его для отображения их версии того, что происходило в ходе голодомора. Я чувствую, что они мутят исторические воды".
Родственник Джонса прямо указывает на антироссийский характер фильма, в котором голод представлен как последствие отъема зерна у украинцев ради отправки его в Москву. И напоминает, что его родственник как раз отмечал общероссийский характер трагедии: "Как сообщал мой дядя, миллионы умирали по всему Советскому Союзу: "в каждой части России, на Волге, в Сибири, на Северном Кавказе, в Центральной Азии". Но это, как вы понимаете, не вписывается в версию "геноцида", которую навязывают сейчас на Украине и на Западе.
Можно было бы закрыть глаза на "художественный вымысел". В конце концов, и Брэд Питт не убил Гитлера в парижском кинотеатре. Но в том-то и дело, что публике "Джонса" преподносят как "правду". Сам Колли уже нашел в интернете статьи о своем дяде, в которых "факты" биографии того почерпнуты из данного кино.
А та же Андреа Халупа с пафосом поясняет значение собственного творения: "Главная цель говорить правду об истории — это исцеление. Мы сделали этот фильм в первую очередь потому, что история лечит". Ну вот и сопоставьте эти слова с резонными обвинениями Колли.
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Да и не надо забывать, что польская режиссер "Мистера Джонса" Агнешка Холланд официально награждена на Украине орденом Княгини Ольги указом президента Украины. Причем заметьте, уже Владимира Зеленского, а не его предшественника. В указе говорится, что сделано это за "подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о голодоморе".
Вот вам и "цена правды": просто достаточно ложь назвать этим словом. И как писал Джордж Оруэлл (также выведенный в фильме в качестве персонажа), "ложь стала правдой". Так пишется современная история на Западе.
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Национал-социалистическая немецкая рабочая партияDaily MailВладимир ЗеленскийДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)ВеликобританияГерманияСирияСССРСШАУкраинаАвторы
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Во сне я к деду обратился... Во сне я к деду обратился... Так получился... Он мне снился... Спасибо говорил я деду за ту Великую Победу! Благодарил за Ленинград, за Курск, за Киев, Сталинград, За те деревни, города, где кровь он проливал тогда... Но дед меня остановил, и вдруг... Прощенья попросил... За Прибалтийцев извинился, за то, что там нацизм остался. За Польшу, их продажный дух, За Собибор, забытый вдруг. За Украинский Бабий Яр... Меня чуть не хватил удар... - За что прощения просишь, дед!? И он мне признёс в ответ: - За то, что добренькими были. Простили гадов, не добили... ©Шевчук Олесь Иванович 20 февраля 2018
8 февраля, 09:23
Броня Гомогенная
18930412
Запад не может нас победить оружием (мешает бомба имени Сталина). Поэтому они вкладывают деньги в победу над нами моральную, хотят оболгать нашу общую историю и стравить людей между собой (в этом они преуспели). Лжецы!
8 февраля, 09:20
Alexey Markun
14011002
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