АТОР: в Греции туристам разрешат нырять к затонувшим кораблям

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Греция намерена открыть для дайверов подводные объекты, затонувшие в ее водах, сообщает АТОР.
Министерство туризма страны в течение месяца планирует внести в парламент законопроект, который разрешит посещение затонувших кораблей, самолетов и подводных лодок. Сейчас доступ в места кораблекрушений возрастом старше 50 лет запрещен.
Таким образом Греция стремится увеличить доходы от туризма, стараясь привлечь любителей приключений, а не только поклонников пляжного и экскурсионного отдыха.
Планируется создать дайв-парки, посещать которые гости будут под контролем инструкторов.
В территориальных водах Греции находится много судов, затонувших во время Первой и Второй мировых войн. Самым известным из них является "Британик", третье и последнее судно серии суперлайнеров компании "Уайт Стар Лайн". Его называют "младшим братом" "Олимпика" и "Титаника".
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