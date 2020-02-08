АТОР: в Греции туристам разрешат нырять к затонувшим кораблям

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Греция намерена открыть для дайверов подводные объекты, затонувшие в ее водах, Греция намерена открыть для дайверов подводные объекты, затонувшие в ее водах, сообщает АТОР.

Министерство туризма страны в течение месяца планирует внести в парламент законопроект, который разрешит посещение затонувших кораблей, самолетов и подводных лодок. Сейчас доступ в места кораблекрушений возрастом старше 50 лет запрещен.

Таким образом Греция стремится увеличить доходы от туризма, стараясь привлечь любителей приключений, а не только поклонников пляжного и экскурсионного отдыха.

Планируется создать дайв-парки, посещать которые гости будут под контролем инструкторов.