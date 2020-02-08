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2020-02-08T22:56+0300
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Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает
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РИА Новости

Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает

22:56 08.02.2020
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктриса Марго Робби
Актриса Марго Робби
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
Звезда "Хищных птиц" и "Отряда самоубийц" приняла участие в соревновании ‘Know It All’ с Джимми Фаллоном, в котором нужно было на время произносить названия рок-групп. Робби перечислила: Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica и другие.
Актриса также рассказала, что очень любила слушать металл, когда была подростком.
"Мне было 14 лет, я красила волосы в черный цвет, стригла их бритвой, носила футболки с символикой и ходила на концерты самых тяжелых групп, таких как Bullet For My Valentine", — поделилась Робби.
Она уточнила, что была и на Slipknot, и до сих пор считает их выступление "лучшим шоу из всех, которые видела".
"Они очень классно ведут себя на сцене, даже если вы не любите металл, вам понравится, смотреть на них — одно удовольствие", - добавила она.
Фильм "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли вышел в прокат в России 6 февраля.
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