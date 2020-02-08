Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, . Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.

Звезда "Хищных птиц" и "Отряда самоубийц" приняла участие в соревновании ‘Know It All’ с Джимми Фаллоном, в котором нужно было на время произносить названия рок-групп. Робби перечислила: Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica и другие.

Актриса также рассказала, что очень любила слушать металл, когда была подростком.

"Мне было 14 лет, я красила волосы в черный цвет, стригла их бритвой, носила футболки с символикой и ходила на концерты самых тяжелых групп, таких как Bullet For My Valentine", — поделилась Робби.

Она уточнила, что была и на Slipknot, и до сих пор считает их выступление "лучшим шоу из всех, которые видела".

"Они очень классно ведут себя на сцене, даже если вы не любите металл, вам понравится, смотреть на них — одно удовольствие", - добавила она.