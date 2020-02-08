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Гипноз и роман со следователем: как ловили "последнего бандита СССР"
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РИА Новости

Гипноз и роман со следователем: как ловили "последнего бандита СССР"

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:05 08.02.2020)
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Сергей Мадуев
Сергей Мадуев
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ксения Клепча. Десятки разбойных нападений и убийств, роман со следователем и несколько побегов — 30 лет назад в Ташкенте арестовали Сергея Мадуева по кличке Червонец, которого СМИ называли "последним бандитом СССР". О том, чем Мадуев "прославился" и как его ловили, — в материале РИА Новости.

"Вор вне закона"

Родился будущий налетчик в 1956 году в Казахской СССР, где его отец отбывал наказание за сопротивление советской власти, а мать — за спекуляцию. Закон преступил еще ребенком и уже в 17 лет получил первый срок: в 1974-м за разбой и грабежи его приговорили к шести годам тюрьмы.
Опознание Сергея Мадуева
Опознание Сергея Мадуева
Опознание Сергея Мадуева
Отсидев от звонка до звонка, Мадуев попытался устроиться на официальную работу. Но гулял на свободе недолго: всего через год за схожие преступления получил еще 15 лет.
Пользуясь уважением среди сокамерников, Мадуев отказывался жить "по понятиям" и считал себя "вором вне закона". В уголовной среде ходили слухи, что тбилисские и ташкентские криминальные авторитеты вынесли ему смертный приговор за кражу общака. Впрочем, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Леонид Прошкин считал это не более чем выдумкой.
В 1988 году Мадуева из тюрьмы перевели в колонию-поселение, откуда он сбежал и был объявлен во всесоюзный розыск.

Всесоюзные "гастроли"

Несмотря на разосланные по отделам милиции ориентировки, матерый уголовник несколько лет "гастролировал" по всей стране. Считается, что кличку Червонец Мадуеву дали за щедрость к таксистам, которым он всегда оставлял десятку и не требовал сдачи.
Со временем личность преступника обросла множеством мифов и легенд. Сколотив банду, он якобы грабил только подпольных бизнесменов, наживших состояние, по его мнению, нечестным путем. Пострадавшему "по ошибке" могли даже с извинениями вернуть ценности. А когда во время одного из ограблений хозяину квартиры стало плохо, налетчик добежал до ближайшей аптеки и вызвал скорую.
Сергей Мадуев на допросе у Воронцовой
Сергей Мадуев на допросе у Воронцовой
Сергей Мадуев на допросе у Воронцовой
На самом деле все, кто пытался дать отпор банде, расплачивались жизнью. Первое убийство Мадуев с подельниками совершил в Ростовской области: ограбленного предпринимателя застрелили, его жену задушили, а дом сожгли.
В сентябре 1989-го в Санкт-Петербурге бандиты забрались в дом к известной в криминальных кругах спекулянтке, занимавшейся скупкой и перепродажей золота. Получив серьезное огнестрельное ранение, через несколько месяцев она скончалась в больнице.
Кроме того, по версии следствия, в том же году Мадуев застрелил швейцара одного из питерских кафе, который в разговоре с ним позволил себе грубость.
К тому времени грабителя искали по всей стране. Наконец в начале 1990-го его задержали на железнодорожном вокзале в Ташкенте.

Была ли любовь

После ареста Мадуева этапировали в питерские "Кресты", а за расследование взялась бригада следователей Генпрокуратуры СССР.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСледственный изолятор "Кресты"
Следственный изолятор Кресты
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Следственный изолятор "Кресты"
Червонец сотрудничал со следствием и легко сдавал подельников. На допросы и опознания часто являлся в дорогих светлых костюмах. Держался всегда непринужденно, много шутил и приветливо улыбался.
Утром 3 мая 1991 года Мадуев совершил одну из самых известных попыток побега из "Крестов". В тот день его собирались перевезти в Москву. Во время сборов заключенный внезапно достал из-за пазухи настоящий пистолет. Сделав предупредительный выстрел в воздух, он приказал конвоирам встать к стене. Один из них не послушался, за что получил несколько пуль.
Тем не менее побег провалился: в СИЗО сработала тревога, все выходы перекрыли автоматчики. В ходе внутренней проверки выяснилось, что Мадуев каким-то образом сумел завладеть собственным пистолетом, который вместе с другими изъятыми вещдоками хранился в сейфе в кабинете у следователя.
© Табиви-фильм, Ленфильм, 1993Кадр из фильма "Тюремный романс" (1993 год)
Кадр из фильма Тюремный романс(1993)
© Табиви-фильм, Ленфильм, 1993
Кадр из фильма "Тюремный романс" (1993 год)
Сообщника Червонца выявили через пять месяцев — следователь Наталья Воронцова. О причинах ее поступка спорят до сих пор. СМИ писали о любовной связи между Воронцовой и Мадуевым. Позднее эта история легла в основу фильма "Тюремный роман", где главную роль сыграл Александр Абдулов.

Высшая мера

На допросах Мадуев не раз заявлял, что попросту воспользовался чувствами доверчивой женщины, однако сама Воронцова романтическую версию отрицала.
"Мне казалось, что человека нужно спасать", — сказала она в одном из интервью. По словам уже бывшего следователя, на такой шаг ее толкнуло обостренное чувство справедливости: на Мадуева якобы повесили десятки чужих преступлений.
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Суд все это не разжалобило: в апреле 1992-го Воронцову приговорили к семи годам тюрьмы, из которых она отсидела пять, после чего переехала к родителям на Украину.
Мадуев еще несколько раз пытался сбежать. Однажды уговорил сотрудника изолятора передать ему пистолет. На допросах тюремщик клялся, что его загипнотизировали. Однако следователи считали, что "гипнотический эффект" произвела обычная взятка.
Десятого июля 1995 года Санкт-Петербургский городской суд признал Мадуева виновным по 25 эпизодам, связанным с разбоями, грабежами, бандитизмом и убийствами. Приговор — расстрел.
Позже смертную казнь заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима "Черный дельфин". Мадуев провел там пять лет и в декабре 2000-го умер от сахарного диабета и острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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