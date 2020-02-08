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https://ria.ru/20200208/1564409388.html
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
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РИА Новости

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:04 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.

Победа над инфляцией

Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция. В январе — 2,4%, хотя еще в декабре было три. Это при целевом уровне ЦБ в четыре процента.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре", — говорится в заявлении Банка России.
Снижение ключевой ставки не стало большой неожиданностью — эксперты еще в декабре предупреждали об этом. ЦБ продолжает смягчать денежную политику, чтобы удешевить кредитование для отечественного бизнеса и подстегнуть потребительский спрос.
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Правда, вспышка эпидемии коронавируса в Китае внесла коррективы. В ЦБ упомянули риски, связанные с внезапной инфекцией, назвав их "дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов". Но отметили, что, если финансово-экономическая ситуация в стране продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом, ключевую ставку можно еще раз уменьшить.
На это рассчитывают и в Совете Федерации. "Шесть процентов — достаточно высокая ставка, следовало бы ее понизить до четырех", — отметил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Дополнительный аргумент в пользу смягчения денежной политики — стабильный рубль. Несмотря на негативные настроения на мировых рынках, биржевые котировки российской валюты всего на несколько дней подскочили до 64 рублей за доллар, после чего вернулись в диапазон 62,7-63,4.

Дешевая ипотека и кредиты

Теперь банки обновят линейки ипотечных и потребительских кредитов. Уже сейчас, по данным Frank RG, в стране средний процент по займам — 16,68. Скорее всего, обычные кредиты подешевеют даже больше, чем на 0,25 процентных пункта, потому что некоторые банки еще не успели уточнить предложения после предыдущего снижения ключевой ставки.
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Ипотека обновила исторический минимум — девять процентов годовых. По оценкам экономистов, к концу года среднерыночная ставка по жилищным кредитам снизится до 8,5-8,7%. Одними из первых о намерении сделать ипотеку еще более доступной сообщили в ВТБ — обновление линейки планируется на следующей неделе.

Некоторые банки уже предлагают ипотеку дешевле девяти процентов. Так, в Альфа-Банке минимальная ставка — 8,09%, в ДОМ.РФ — 7,3%, а в Газпромбанке — 7,7%.

О необходимости удешевления ипотеки говорят и в правительстве. "Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку", — призвал несколько дней назад вице-премьер Марат Хуснулин, отметив, что без этого не удастся в полной мере реализовать нацпроект "Жилье и городская среда".

Где хранить сбережения

Вслед за обновлением линейки кредитов банки скорректируют доходность вкладов. По данным ЦБ, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до одного года уменьшилась с 5,88 до 5,75% — тоже исторический минимум.
И это далеко не предел: многие эксперты банковской отрасли ожидают, что к концу года в среднем депозиты подешевеют до пяти процентов. Впрочем, все равно это больше инфляции, а значит, вклады останутся надежным инструментом сохранения сбережений.
Изменение ключевой ставки скажется и на финансовом рынке: доходность российских долговых бумаг снизится. Однако они сохранят привлекательность для российских и зарубежных инвесторов, поскольку облигации развивающихся стран всегда выгоднее.
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Для сравнения, 23 января российский Минфин разместил ОФЗ на 58,4 миллиарда рублей с доходностью 5,97%. Американские облигации дают всего около двух процентов, а в Германии ставки и вовсе отрицательные.
Поэтому резкого ослабления спроса на отечественные ОФЗ не ожидается: всего в первые три месяца этого года Минфин планирует разместить на рынке долговые бумаги на сумму 600 миллиардов рублей. А если в рублевые активы продолжат инвестировать, курс отечественной валюты останется стабильным.
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ИпотекаКредитыБанкиВкладыМарат ХуснуллинЦентральный Банк РФВТБАльфа-банкЭкономика
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