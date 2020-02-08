Кэти Перри рассказала, что принц Чарльз просил ее спеть для его цветов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американская певица и композитор Кэти Перри рассказала, что принц Чарльз разговаривает со своими цветами и попросил ее для них спеть, сообщает Independent.
Ее назначили новым послом благотворительного фонда British Asian Trust, который принц Чарльз основал в 2007 году. Его деятельность посвящена поддержке социально незащищенного населения Южной Азии и Великобритании. В том числе он помогает 5,8 миллиона детям, которые работают в Индии в тяжелых условиях.
Решение назначать певицу амбассадором, раскритиковали пользователи соцсетей, поскольку Перри пропагандировала комплекс "белого спасителя" для оправдания западной интервенции.
После встречи с принцем Чарльзом исполнительница поделилась своими впечатлениями:
"Мне показалось - у него невероятно добрая душа, настолько, что он иногда говорит с растениями, — заявила Кэти Перри. Он спросил меня, могу ли я спеть для его растений и я обязательно это сделаю, обещаю".
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