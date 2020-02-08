Кэти Перри рассказала, что принц Чарльз просил ее спеть для его цветов

Ее назначили новым послом благотворительного фонда British Asian Trust, который принц Чарльз основал в 2007 году. Его деятельность посвящена поддержке социально незащищенного населения Южной Азии и Великобритании. В том числе он помогает 5,8 миллиона детям, которые работают в Индии в тяжелых условиях.

"Мне показалось - у него невероятно добрая душа, настолько, что он иногда говорит с растениями, — заявила Кэти Перри. Он спросил меня, могу ли я спеть для его растений и я обязательно это сделаю, обещаю".