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Хорошие новости
2020-02-08T13:57+0300
https://ria.ru/20200208/1564403848.html
Фермерам удалось воплотить задумки 1930-х годов в современной России
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РИА Новости

Фермерам удалось воплотить задумки 1930-х годов в современной России

08:00 08.02.2020 (обновлено: 13:57 08.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиКолхоз имени Шаумяна в Ростовской области
Колхоз имени Шаумяна в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В одном из колхозов Ростовской области руководству удалось создать почти идеальные условия для сотрудников: для них предусмотрен целый пакет денежных поощрений за то, что они… работают. Директор предприятия называет этот принцип "от первого до последнего дня жизни".
Действительно, на предприятии предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет (10-15 тысяч рублей в зависимости от рабочего стажа матери), стипендия две тысячи рублей для школьников-отличников со второго класса, а выпускники школ, выбравшие сельскохозяйственную специальность, могут получать стипендию во время учебы в вузе (восемь или десять тысяч рублей). Ветераны ВОВ ежемесячно получают 6250 рублей и продовольственные наборы, а некурящим работникам положено 3250 рублей.
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В колхозе даже ввели уникальную выплату отцовского капитала для работающих мужчин в размере 150 тысяч рублей.
В колхозе также помогут проводить коллегу в последний путь — для этого семье выделят 64 тысячи на погребение, хотя об этой помощи руководство предприятия деликатно предпочитает не распространяться.
Председатель СПК "Колхоз имени Шаумяна" Хачатур Поркшеян рассказывает, что такая мощная программа поддержки развивалась постепенно, с ростом сбора урожая, а значит, и капиталоемкости предприятия.

Мы сделали колхоз таким, каким он задумывался в далекие 30-е годы, в который люди верили, надеялись, терпели все трудности", — говорит Поркшеян. Он возглавляет колхоз 21 год, за этот срок ему и коллегам удалось добиться выдающихся результатов.

По данным правительства Ростовской области, колхоз имени Шаумяна сегодня одно из ведущих предприятий аграрного комплекса Донского края и показатели роста сбора урожая, надоя молока и средней зарплаты это подтверждают. Сегодня только на финансирование своих социальных проектов ежегодно направляют 25 миллионов рублей.

Мы всего достигли своим трудом, никаких других секретов нет. Спонсоров нет, да мы в помощи и не нуждаемся", — рассказывает председатель, добавляя, что в скором времени руководство откажется от получения государственных субсидий, чтобы деньги "получили те, кому нужнее".

В колхозе не только выдают деньги за хорошую работу, но и создают инфраструктуру для детей сотрудников. Так, был построен спорткомплекс "Победа" в честь 60-летия окончания Великой Отечественной войны. Сегодня там бесплатно занимаются 130 детей, причем не только сотрудников колхоза — право посещать комплекс имеют все дети, получившие допуск у врача. В ближайшее время планируется заложить строительство ледового катка "75 лет Победы".
"Ради нас в свое время люди жизни положили, почему мы не можем построить что-то для будущего поколения", — говорит Хачатур Поркшеян.
Между делом он упоминает, что среднюю зарплату сотрудников в ближайшие пять лет они планируют повысить до 100 тысяч рублей, хотя этот показатель у колхоза уже сейчас самый высокий среди сельхозпредприятий края.
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Хорошие новостиХорошие новостиСоциальная инфраструктураРостовская область
Популярные комментарии
Хорошая новость. Сейчас таких новостей не хватает. Побольше бы таких предприятий!
8 февраля, 10:50
Перец
2100003
Сейчас эффективные менеджеры из правительства подтянутся,как так,а где наша доля?Не гоже быдлу так хорошо жить.
8 февраля, 10:45
LLookyn
7111112
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