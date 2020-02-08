СМИ: на Мальдивах арестовали туристку в бикини

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На Мальдивах арестовали туристку в бикини, из-за этого инцидента пришлось публично извиняться начальнику полиции страны, На Мальдивах арестовали туристку в бикини, из-за этого инцидента пришлось публично извиняться начальнику полиции страны, сообщает Daily Mail.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как по меньшей мере три офицера задерживают отдыхающую в купальнике. Ее арестовали за "непристойное обнажение".

Туристка кричит, обвиняя полицейских в сексуальных домогательствах, и отбивается. На девушку пытаются одеть наручники.

Ношение бикини разрешено на курортах в популярных туристических места и строго запрещено в других районах. Не совсем понятно, где именно было снято это видео.

В итоге после скандала начальник полиции публично извинился.