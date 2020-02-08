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Туризм
2020-02-08T00:35+0300
https://ria.ru/20200208/1564400380.html
СМИ: на Мальдивах арестовали туристку в бикини
https://cdn25.img.ria.ru/images/153087/09/1530870977_9:0:5750:3229_1036x0_80_0_0_f0243ffdda4a22a088369ef85260f950.jpg
РИА Новости

СМИ: на Мальдивах арестовали туристку в бикини

00:35 08.02.2020
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© Depositphotos / luckybusinessДевушка на тропическом курорте
Девушка на тропическом курорте
© Depositphotos / luckybusiness
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На Мальдивах арестовали туристку в бикини, из-за этого инцидента пришлось публично извиняться начальнику полиции страны, сообщает Daily Mail.
На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как по меньшей мере три офицера задерживают отдыхающую в купальнике. Ее арестовали за "непристойное обнажение".
Туристка кричит, обвиняя полицейских в сексуальных домогательствах, и отбивается. На девушку пытаются одеть наручники.
Ношение бикини разрешено на курортах в популярных туристических места и строго запрещено в других районах. Не совсем понятно, где именно было снято это видео.
В итоге после скандала начальник полиции публично извинился.
"Я приношу извинения туристке и общественности. Задача, которую я поставил перед собой, состоит в том, чтобы сделать полицейскую службу более профессиональной, и мы работаем над этим, — сказал он. — Дело расследуется".
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