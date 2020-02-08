Бежавшие из ада. Советские офицеры, спасшиеся из немецких концлагерей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Тщательно спланировать действия, обеспечить полную секретность и быстро прорваться к своим, сбрасывая "хвосты", — ровно 75 лет назад, 8 февраля 1945-го, из немецкого плена сбежала группа советских военнослужащих во главе с летчиком-истребителем Михаилом Девятаевым. Им удалось захватить бомбардировщик люфтваффе, поднять его в воздух и дотянуть до линии фронта. Об этом и других дерзких побегах из концлагерей — в материале РИА Новости.

Угнать бомбардировщик

Старшего лейтенанта Девятаева сбили 13 июля 1944-го в бою под Львовом. Он с парашютом приземлился в расположении противника и был обнаружен немецким патрулем. Сменив несколько концентрационных лагерей, Девятаев в октябре оказался в заключении на острове Узедом. Здесь на полигоне Пенемюнде испытывали немецкое "уберваффе" — ракеты "Фау"-1 и "Фау"-2, поэтому рядом действовал аэродром для приема важных грузов и научного персонала. После войны Михаил Девятаев вспоминал, что о побеге он задумался сразу, как только увидел на острове самолеты.

Мысли о свободе преследовали не его одного. Еще двое заключенных — Иван Кривоногов и Владимир Соколов — планировали уходить на лодке. Девятаев сблизился с ними на этой почве и уговорил использовать для побега немецкий самолет. Трое военнопленных составили костяк группы заговорщиков и несколько месяцев формировали команду из самых надежных товарищей. Так набралось десять человек. Для побега выбрали один из бомбардировщиков Heinkel-111. Изнутри эта машина была незнакома Девятаеву, однако он тщательно подготовился, изучив конструкцию и устройство по обломкам на аэродромной свалке.

Бежать решили 8 февраля 1945-го. Один из охранников, увидев приблизившуюся к самолетам группу, окриком остановил пленных. Соколов обманул конвоира, заявив, что его команда получила указание от мастера, руководившего ремонтными работами, починить капонир на летном поле. Группа развела костер, чтобы погреться, а когда рабочие-ремонтники ушли с аэродрома на обед, беглецы убили охранника и бросились к заранее намеченному бомбардировщику. Сразу выяснилось, что в самолете нет аккумулятора, на его поиски понадобилось еще несколько минут. Дождавшись, пока все займут места, Девятаев вырулил на взлет.

© AP Photo Немецкий бомбардировщик Heinkel-111 © AP Photo Немецкий бомбардировщик Heinkel-111

Подняться в воздух с первого раза не удалось, так как советский летчик не до конца разобрался в управлении рулем высоты. Со второй попытки самолет оторвался от полосы и скрылся в небе под удивленные возгласы аэродромной охраны. Немцы выслали вслед истребитель, но догнать беглецов тот не смог.

"Хейнкель" дотянул до линии фронта в районе города Вольдемберга, где был подбит советскими зенитчиками. Самолет совершил жесткую посадку, бывших пленных подобрали бойцы Красной армии и доставили в расположение штаба 61-й армии. За плен никого не судили, а информация, которую предоставил советской разведке Михаил Девятаев о полигоне в Пенемюнде, сильно помогла в разработке первой отечественной баллистической ракеты Р-1.

Собиборский мятеж

Одной из немногих успешных попыток восстания в немецких концлагерях стал знаменитый мятеж в Собиборе 14 октября 1943-го. Его возглавил советский военнопленный лейтенант Александр Печерский. В августе и сентябре 1943 года в лагере организовали подпольную группу, которая разрабатывала план массового побега. Чтобы все получилось, решили перебить весь персонал лагеря и захватить склад с оружием.

В день восстания мятежники, распределив надзирателей между собой, под различными предлогами выманивали их в заранее оговоренные места и расправлялись безо всякой пощады. Восставшим удалось ликвидировать 11 эсэсовцев и нескольких охранников-украинцев, но захватить арсенал они не смогли.

Надзиратели подняли тревогу и открыли по пленным огонь. Заключенные, смяв охрану, вырвались на минное поле и устремились к ближайшему лесу. Около 80 человек погибли при побеге, еще 130 из 550 пленных не приняли участие в восстании и были убиты на следующий день. Остальным удалось скрыться.

Руководство лагеря развернуло масштабную поисковую операцию. В последующие недели немцы нашли и убили еще 170 беглецов. Печерский вместе с восемью узниками-евреями добрался до Белоруссии, там они вступили в партизаны. До конца войны дожили 53 участников собиборского восстания.

Были реабилитированы

Далеко не всем советским военнопленным, бежавшим из немецких лагерей, удавалось доказать контрразведке, что они не предатели и не переходили на сторону врага.

Летчика 14-го гвардейского истребительного полка младшего лейтенанта Николая Лошакова сбили 27 мая 1943-го. Он получил ранение во время атаки, но смог выброситься из своего Як-1Б с парашютом. В лагере немцы стали склонять умелого пилота к сотрудничеству, пытаясь привлечь его к службе в так называемой авиации РОА, комплектуемой из предателей Родины. После многочисленных допросов Лошаков согласился, решив, что так он получит шанс для побега.

Курсант Краснодарской авиашколы летчиков-истребителей Николай Лошаков Курсант Краснодарской авиашколы летчиков-истребителей Николай Лошаков

Летчика отправили на немецкий аэродром под Псковом. Там он сразу же сошелся с заправщиком — пленным сержантом Иваном Денисюком. Тот имел доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в кабине и рисовал для Лошакова схемы. Точной даты побега они назначить не успели, все получилось спонтанно.

Одиннадцатого августа 1943-го товарищи обратили внимание на легкомоторный самолет-разведчик "Шторьх", стоявший заправленным на взлетно-посадочной полосе. Рядом никого не было. Лошаков и Денисюк забрались в кабину и успешно взлетели. За ними послали истребители, пилота ранило пулеметной очередью, но ему удалось оторваться от преследования. Совершив 400-километровый перелет, самолет приземлился в Новгородской области.

Беглецов немедленно арестовала контрразведка. На допросах обоих признали виновными в измене Родине. Четвертого декабря того же года Ивана Денисюка приговорили к 20 годам тюрьмы, а Николая Лошакова — к трем годам лишения свободы. В августе 1945-го летчика освободили раньше срока в связи со снятием судимости. Денисюк вышел из тюрьмы лишь в 1951-м. Обоих впоследствии полностью реабилитировали.

Побег из поезда

Некоторые советские военнопленные ухитрялись бежать во время этапирования в лагеря. Среди них — знаменитый ас-истребитель, дважды Герой Советского Союза Владимир Лавриненков. За годы войны он лично сбил 35 вражеских самолетов и был в войсках настоящей знаменитостью.

Боевая карьера летчика едва не прервалась в августе 1943-го, когда он пошел на таран вражеского "Фокке-Вульфа". Немцы, пленившие советского офицера на земле, несказанно обрадовались, когда поняли, что им в руки попал тот самый Лавриненков, которого боялись и уважали в люфтваффе. На пилота навалились с расспросами о дислокации его части, пленника избивали и подвергали пыткам. Но Лавриненков молчал.

© РИА Новости / Александр Становов Дважды Герой Советского Союза гвардии майор Владимир Дмитриевич Лавриненков стоит у своего самолета © РИА Новости / Александр Становов Дважды Герой Советского Союза гвардии майор Владимир Дмитриевич Лавриненков стоит у своего самолета

Как вспоминал знаменитый ас Александр Покрышкин в своей книге "Небо войны" рассказ Лавриненкова о его пленении и побеге, офицера для дальнейших допросов решили отправить в глубокий тыл. Перевозили его не этапным порядком, а в купе пассажирского вагона вместе с немецкими офицерами, ехавшими в отпуск.

Вместе с Лавриненковым в тыл отправили еще одного советского пилота. Притворившись спящими, пленники наблюдали за немцами, пирующими за столиком. Когда те изрядно поднабрались, летчики решили бежать. Под Одессой они выскочили из вагона на полном ходу, добрались до ближайшей деревни и обменяли все, что у них было, на гражданскую одежду. После этого начали пробиваться на восток и в итоге вступили в партизанский отряд.

Через некоторое время пилотов переправили на самолете через линию фронта, и они вернулись в часть. Допрашивали обоих долго и пристрастием. Невиновность Лавриненкова удалось доказать, когда Красная армия освободила село, в котором его пытали немцы. Старики, жившие в доме, где проводился его допрос, подтвердили: советский офицер "мовчав як камень".