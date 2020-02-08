Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сериал "Очень странные дела" завершится после четвертого сезона, в котором будет две части, . Сериал "Очень странные дела" завершится после четвертого сезона, в котором будет две части, сообщает портал Wegotthiscovered.

Изначально планировалось, что четвертый сезон станет последним, но затем было решено немного продлить проект и добавить к нему вторую часть, в которой будет развиваться та же сюжетная линия.

Источник выдвигает две возможные причины такой стратегии: возможно, сценаристы поняли, что им нужно больше времени, чтобы завершить историю. Не исключено также, что Netflix хочет больше заработать на этом шоу. Опыт многих голливудских франшиз говорит о том, что выгоднее разбивать финальную часть пополам.

Последний пример успеха такой практики — у студии Marvel, которая решила разделить "Сагу бесконечности" на "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал".