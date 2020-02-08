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Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
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РИА Новости

Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним

06:19 08.02.2020 (обновлено: 16:10 08.02.2020)
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© NetFlix (2016-...)Кадр из 3 сезона сериала "Очень странные дела"
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
© NetFlix (2016-...)
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сериал "Очень странные дела" завершится после четвертого сезона, в котором будет две части, сообщает портал Wegotthiscovered.
Изначально планировалось, что четвертый сезон станет последним, но затем было решено немного продлить проект и добавить к нему вторую часть, в которой будет развиваться та же сюжетная линия.
Источник выдвигает две возможные причины такой стратегии: возможно, сценаристы поняли, что им нужно больше времени, чтобы завершить историю. Не исключено также, что Netflix хочет больше заработать на этом шоу. Опыт многих голливудских франшиз говорит о том, что выгоднее разбивать финальную часть пополам.
Последний пример успеха такой практики — у студии Marvel, которая решила разделить "Сагу бесконечности" на "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал".
"Очень странные дела" показывают на Netflix с 2016 года, это один из самых успешных сериалов стриминговой платформы.
Кадр из сериала Очень странные дела
1 октября 2019, 03:30Культура
Четвертый сезон "Очень странных дел" подтвердили официально
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КультураКино и сериалыНовости культуры
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