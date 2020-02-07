В "Союзмолоке" выразили соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

"Айрат Хайруллин был основателем "Союзмолоко" и главным его идеологом, бессменным президентом и членом правления союза на протяжении последних 11 лет. Благодаря его активной работе по защите интересов производителей молока отрасль вышла из кризиса, получила системные меры государственной поддержки, стала инвестиционно привлекательной и активно растущей", - говорится в сообщении.

В союзе отметили, что в рамках своей работы в Госдуме Хайруллин всегда уделял пристальное внимание проблемам аграриев, "как больших холдингов, так и небольших фермеров".

"Впереди у Айрата Хайруллина были далеко идущие планы по совместной с отраслевым сообществом деятельности, направленной на благо отрасли. Сектор потерял в лице Айрата Назиповича одного из самых сильных лоббистов интересов отечественных производителей молока, и это невосполнимая потеря. Мы глубоко соболезнуем семье, близким и команде Айрата Назиповича", - заявили в "Союзмолоке".