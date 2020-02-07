В "Союзмолоке" выразили соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Активная работа бессменного президента Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), депутата Госдумы Айрата Хайруллина по защите интересов молочников позволила вывести молочную отрасль из кризиса и сделать ее инвестиционно привлекательной, сообщает в пятницу "Союзмолоко".
Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане в пятницу. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что при крушении вертолета в Татарстане погиб Айрат Хайруллин.
"Айрат Хайруллин был основателем "Союзмолоко" и главным его идеологом, бессменным президентом и членом правления союза на протяжении последних 11 лет. Благодаря его активной работе по защите интересов производителей молока отрасль вышла из кризиса, получила системные меры государственной поддержки, стала инвестиционно привлекательной и активно растущей", - говорится в сообщении.
В союзе отметили, что в рамках своей работы в Госдуме Хайруллин всегда уделял пристальное внимание проблемам аграриев, "как больших холдингов, так и небольших фермеров".
"Впереди у Айрата Хайруллина были далеко идущие планы по совместной с отраслевым сообществом деятельности, направленной на благо отрасли. Сектор потерял в лице Айрата Назиповича одного из самых сильных лоббистов интересов отечественных производителей молока, и это невосполнимая потеря. Мы глубоко соболезнуем семье, близким и команде Айрата Назиповича", - заявили в "Союзмолоке".
Вчера, 19:00Биография Айрата Хайруллина