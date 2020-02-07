Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско

"Он пробыл здесь достаточно долгое время - 18 лет, непростые года. Ему, наверное, повезло. Тогда отношения между нашими странами были куда лучше, чем сегодня. Мы взаимодействовали. Ему удалось установить великолепные отношения с политическим истеблишментом. Американский президент был у него на свадьбе, и Александр Андреевич женился на американке", - сказал Антонов при возложении венка.