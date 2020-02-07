Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в преддверии Дня дипломата возложил в пятницу венок на могилу российского дипломата середины XIX века Александра Бодиско, похороненного на кладбище Оак Хилл Семетри в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Бодиско был посланником Российской Империи в США в середине XIX века, в годы сближения двух стран до Крымской войны. В этой должности он проработал 17 лет. Дольше него этот пост занимал только посол СССР в этой стране Анатолий Добрынин, который работал в США с 1962 по 1986 год. Бодиско скончался в 1854 году. В связи с его похоронами конгресс США на день прервал работу, что было беспрецедентным случаем. На траурной церемонии присутствовал президент Франклин Пирс и все члены правительства.
"Он пробыл здесь достаточно долгое время - 18 лет, непростые года. Ему, наверное, повезло. Тогда отношения между нашими странами были куда лучше, чем сегодня. Мы взаимодействовали. Ему удалось установить великолепные отношения с политическим истеблишментом. Американский президент был у него на свадьбе, и Александр Андреевич женился на американке", - сказал Антонов при возложении венка.
"Сегодня мы попали в ситуацию, когда приходится решать сложнейшие задачи в российско-американских отношениях. Мы твердо убеждены в том, что выполним главную задачу: отставание российских интересов через развитие прагматичного, конструктивного характера российско-американских отношений", - добавил дипломат.
В прошлом году посольство РФ закончило формирование карты русских и советских захоронений в США, где покоятся те, кто навсегда остался в американской земле, находясь здесь по долгу службы. Одно из таких мест - могила и обелиск посла Александра Бодиско.