Эспер объяснил установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках

"Ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту, верховному главнокомандующему, разные возможности. Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на заявление со стороны МИД РФ.

Марк Эспер