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В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
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РИА Новости

В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США

23:39 07.02.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе Эйн-аль-Асад в Ираке, где расквартированы американские военные, заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, поскольку мы не агрессоры, американцам информации не было, они сами были готовы, знали, что их ждет возмездие", - цитирует военного агентство Fars.
"В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать - не смогут держать втайне свои тяжелые потери", - добавил Шекарчи.
В Пентагоне ранее сообщали о 64 военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.
Президент США Дональд Трамп
5 февраля, 06:24
Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи
933152219
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Дональд ТрампИракИранСШАВ мире
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