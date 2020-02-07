В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США

"В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать - не смогут держать втайне свои тяжелые потери", - добавил Шекарчи.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.