В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США

"В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать - не смогут держать втайне свои тяжелые потери", - добавил Шекарчи.
В Пентагоне ранее сообщали о 64 военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.