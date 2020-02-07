Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При снижении ключевой ставки При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики.

Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.

"Распространение инфекции, безусловно, влечет за собой более острожное поведение регулятора, поскольку означает турбулентность на мировых финансовых рынках, падение цен на нефть и ослабление курса рубля", — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии " Известиям ".

Специалист отметил, что вышеперечисленные факторы являются инфляционными рисками, а основная задача ЦБ — поддержание стабильности цен.

Аналогичного мнения придерживается стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. Так, эксперт подчеркнул, что эпидемия коронавирусной инфекции привела к снижению спроса на российские товары и услуги.

Начальник управления развития банковских продуктов и проектов "Фридом Финанс" Мурад Шихмагомедов, в свою очередь, отметил, что замедление китайской экономики уже повлекло за собой спекулятивное снижение цен на нефть.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что коронавирус стал "черным лебедем", так как оценить его влияние на экономику затруднительно. На данный момент Банк России расценивает эффект эпидемии на российскую экономику как незначительный.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В мире им заразились более 31,5 тысячи человек, из них 638 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.