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Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно
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РИА Новости

Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно

23:10 07.02.2020 (обновлено: 23:20 07.02.2020)
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© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замсекретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил представить депутата Айрата Хайруллина к награде Татарстана посмертно, сообщается на сайте ЕР.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.
"Было бы справедливым посмертно представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана, тем самым дать оценку его многолетней работе в Госдуме и в Республике, итог которой так трагически теперь подведен", - приводятся на сайте слова Хинштейна.
По его словам, Хайруллин был инициатором большого числа просветительских благотворительных акций.
"Айрат Назипович работал в комитете по аграрным вопросам, а в прошлом созыве был первым зампредом, очень активно работал в своем округе в Республике Татарстан. Благодаря его усилиям и инициативам появилось много новых социальных объектов, школ, больниц, объектов инфраструктуры", - отметил Хинштейн.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
17640159
Обсудить 7
Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинАлександр ХинштейнОбщество
Популярные комментарии
А он не поддерживал отечественного авиапроизводителя и летал на белле. А родной квз мимо
7 февраля, 23:21
Андрей Дашков
1030114
Может всех ветеранов труда будем к наградам представлять они разве не заслужили после 40 лет работы?
7 февраля, 23:14
Рома шишка
1120002
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