Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замсекретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Замсекретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил представить депутата Айрата Хайруллина к награде Татарстана посмертно, сообщается на сайте ЕР.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

"Было бы справедливым посмертно представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана, тем самым дать оценку его многолетней работе в Госдуме и в Республике, итог которой так трагически теперь подведен", - приводятся на сайте слова Хинштейна.

По его словам, Хайруллин был инициатором большого числа просветительских благотворительных акций.