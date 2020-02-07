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Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили действия России и Ирана
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РИА Новости

Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили действия России и Ирана

23:05 07.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем "дестабилизирующие действия РФ и Ирана", заявили в госдепе.
Встреча прошла в пятницу в Вашингтоне. Как следует из распространенного комментария, стороны обсудили "перспективы установления мира на Ближнем Востоке, торговые отношения США и ЕС, а также привлечение к ответственности Иран и Россию за их дестабилизирующие действия". В госдепе не пояснили, о каких действиях идет речь.
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"Они также обсудили поддержку режима перемирия в Ливии и Сирии, возобновление политического процесса (в этих странах), сотрудничество США и ЕС по Украине, а также поддержку демократии в Венесуэле", - отметили в ведомстве.
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Жозеп БоррельМайк ПомпеоРоссияИранВ мире
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