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Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство
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РИА Новости

Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство

22:57 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАРАКАС, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встречах в Каракасе договорился о наращивании экономического партнерства России и Венесуэлы в условиях санкций США.
"Мы согласовали наши действия по углублению координации на международной арене, договорились и о развитии работы по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций", - сказал он по итогам визита в Венесуэлу, где встретился президентом страны Николасом Мадуро, главой МИД Хорхе Арреаса и вице-президентом Делси Родригес.
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Делси РодригесХорхе АрреасаНиколас МадуроСергей ЛавровВ мире
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