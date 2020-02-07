Лавров прокомментировал реформу избирательной системы в Венесуэле

КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Москва отмечает дальновидность властей Венесуэлы в их намерении привлечь внешних наблюдателей за процессом реформирования избирательной системы, это подтверждает готовность официального Каракаса отстаивать принципы демократии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаю также весьма позитивным и дальновидным готовность и даже инициативу венесуэльского руководства о привлечении внешних наблюдателей к процессу реформирования избирательной системы", - сказал Лавров на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес по итогам своего визита в Каракас.
"Это подтверждает открытость наших венесуэльских друзей, открытость всему международному сообществу, готовность на деле отстаивать подлинно демократические принципы устройства своей страны", - добавил Лавров.