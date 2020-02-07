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https://ria.ru/20200207/1564423579.html
Лавров рассказал об отношении Мадуро к вопросу нацдиалога в Венесуэле
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РИА Новости

Лавров рассказал об отношении Мадуро к вопросу нацдиалога в Венесуэле

22:49 07.02.2020 (обновлено: 22:50 07.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что национальный диалог открыт для любых представителей венесуэльского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно важно, что нам сегодня подтвердил президент Мадуро и другие наши собеседники, а именно, что этот национальный диалог открыт для участия любых других представителей венесуэльского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес по итогам своего визита в Каракас.
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Николас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаКаракасРоссияВ мире
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