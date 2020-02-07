Лавров рассказал об отношении Мадуро к вопросу нацдиалога в Венесуэле

"Особенно важно, что нам сегодня подтвердил президент Мадуро и другие наши собеседники, а именно, что этот национальный диалог открыт для участия любых других представителей венесуэльского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес по итогам своего визита в Каракас.