Лавров заявил о солидарности с Венесуэлой в противостоянии США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса

"Визит был очень насыщенным, только что завершилась продолжительная и очень доверительная беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - сказал он.

В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее министерство финансов США расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Хуана Гуаидо , незаконно объявившего себя временным главой государства.

"Мы твёрдо подтвердили нашу приверженность и уважение суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники", - сказал Лавров.

"Мы отвергаем незаконные санкции, методы шантажа, диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают принципы Устава ООН, в том числе и в первую очередь вмешательство в дела суверенных государств и попытки угрожать применением силы", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что при активном участии Москвы и Каракаса в ООН набирает силу движение в защиту Устава ООН. "Я убеждён, что это очень актуальная задача", - заключил он.