Стали известны дата и время прощания с депутатом Хайруллиным

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прощание с депутатом фракции "Единая Россия" Айратом Хайруллиным состоится в субботу в 11.00 в Татарской государственной филармонии в Казани, сообщили журналистам в аппарате фракции ЕР.
Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане в пятницу. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали. Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
"Прощание с депутатом фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Айратом Назиповичем Хайруллиным состоится завтра в 11.00 в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая города Казани", - говорится в сообщении.
Вчера, 19:00Биография Айрата Хайруллина