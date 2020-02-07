Лавров назвал перспективные сферы сотрудничества России и Венесуэлы

"Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - сказал он по итогам визита в Венесуэлу, где встретился с президентом, вице-президентом и главой МИД этой страны.