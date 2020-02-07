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Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве
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РИА Новости

Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве

22:39 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
© РИА Новости / МИД РФ
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КАРАКАС, 7 фев – РИА Новости. Россия с нетерпением ждем президента Венесуэлы Николаса Мадуро на торжествах по случаю 75-летия Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подчеркну, что мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжества в Москве 9 мая этого года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.
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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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Николас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаРоссияВ мире
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