Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве

КАРАКАС, 7 фев – РИА Новости. Россия с нетерпением ждем президента Венесуэлы Николаса Мадуро на торжествах по случаю 75-летия Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подчеркну, что мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжества в Москве 9 мая этого года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.
31 января, 08:00Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.