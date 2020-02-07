Врачи сообщили о состоянии выживших при крушении вертолета под Казанью

Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана

Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана

КАЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Второй пострадавший в результате Второй пострадавший в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане также доставлен в Казань из Лаишево, оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане в пятницу. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали. Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". В числе основных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.

"Второй пострадавший в авиакатастрофе перевезен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, на данный момент ему проводят диагностические и лечебные мероприятия. Оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника, ранее доставленный в Республиканскую клиническую больницу пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под контролем врачей. Он в сознании, угрозы жизни нет.