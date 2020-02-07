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Лавров заявил о поддержке Мадуро во внутриполитическом диалоге страны
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РИА Новости

Лавров заявил о поддержке Мадуро во внутриполитическом диалоге страны

22:35 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
© РИА Новости / МИД РФ
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КАРАКАС, 7 фев – РИА Новости. Москва поддерживает усилия президента Венесуэлы Николаса Мадуро по налаживанию внутриполитического диалога, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы также выразили полную поддержку усилиям президента Мадуро, руководства Венесуэлы по налаживанию национального диалога, по обеспечению участия всех слоев общества в решении судьбы своей страны", - сказал Лавров.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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