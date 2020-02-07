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Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
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РИА Новости

Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

22:25 07.02.2020 (обновлено: 23:33 07.02.2020)
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© РИА Новости / Всеволод ТарасевичНПЗ в Белоруссии
НПЗ в Белоруссии
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
НПЗ в Белоруссии. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Российская и белорусская делегации в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок Минску газа и нефти, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
По его словам, стороны согласились сохранить условия экспорта голубого топлива в Белоруссию на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе. При этом договоренность распространяется только на 2020 год.
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"На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок — он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", — сказал замглавы администрации президента.
Он также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать.

"Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями".

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Замглавы администрации подчеркнул, что цены и объемы поставок энергоресурсов будут регулироваться рынком.
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"У нас регулируется только один показатель — это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи", — добавил он.
В целом Козак охарактеризовал прошедшие переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко как позитивные. Он также сообщил, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.
Ранее Лукашенко неоднократно отмечал, что Минск приступил к поиску альтернативных источников поставок нефти из-за сложных переговоров с Россией по новым контрактам. В частности, Белоруссия отправляла коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. Кроме того, глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью "на 100 процентов по конкурентным ценам".
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