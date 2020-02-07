В Москве один человек пострадал в ДТП с эвакуатором на МКАД

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два автомобиля и эвакуатор столкнулись на 93 километре МКАД в Москве, в результате аварии пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"93 километр МКАД. Столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек", - рассказали в ведомстве. Как уточнила собеседница агентства, одна из машин - эвакуатор.
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