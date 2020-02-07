Лавров передал Мадуро "самый добрый привет" от Путина

"Спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента (РФ Владимира) Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты "

Лавров отметил, что на встречах в Каракасе с главой МИД страны Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес "подробно обсудили конкретные шаги с тем, чтобы все договоренности выполнялись в срок и эффективно".