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Лавров передал Мадуро "самый добрый привет" от Путина
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РИА Новости

Лавров передал Мадуро "самый добрый привет" от Путина

22:03 07.02.2020 (обновлено: 22:32 07.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что в ходе визита в Каракас обсудил с венесуэльскими партнерами шаги двух стран, чтобы обезопасить торговые связи от санкций США.

"Спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента (РФ Владимира) Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты "

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Сергей Лавров
Лавров отметил, что на встречах в Каракасе с главой МИД страны Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес "подробно обсудили конкретные шаги с тем, чтобы все договоренности выполнялись в срок и эффективно".
"Особое внимание уделили тем шагам, которые венесуэльская и российская стороны принимают для того, чтобы обезопасить наши торгово-экономические связи от незаконных противоправных санкций и грубейшего давления, оказываемого на Венесуэлу США", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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