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Охрана Минэнерго отменила госзакупку с оскорбляющей Обаму наклейкой
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РИА Новости

Охрана Минэнерго отменила госзакупку с оскорбляющей Обаму наклейкой

21:55 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-президент США Барак Обама
Экс-президент США Барак Обама
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Экс-президент США Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подведомственное Минэнерго ФГУП "Ведомственная охрана" отменило госзакупку своего Северо-Кавказского филиала, в перечне которой была прописана позиция, оскорбляющая бывшего президента США Барака Обаму, говорится в комментарии Министерства энергетики РФ.
Ранее в пятницу ряд СМИ обратил внимание на тендер, размещенный на портале госзакупок 17 января, в котором ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго в контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Северо-Кавказского филиала включил автомобильную наклейку с оскорбляющей Обаму надписью.
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"Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия. Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания. Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством", - подчеркивает министерство.
Согласно сайту госзакупок, предприятие отказалось от проведения данного тендера 7 февраля.
Как уточнили в ведомстве, по информации ФГУП "Ведомственная охрана", перечень продукции был сформирован исходя из предложений потенциальных поставщиков, работающих на этом рынке, и составляет нескольких тысяч позиций.
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Министерство энергетики РФБарак ОбамаРоссияСШАОбщество
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