Охрана Минэнерго отменила госзакупку с оскорбляющей Обаму наклейкой

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подведомственное Минэнерго ФГУП "Ведомственная охрана" отменило госзакупку своего Северо-Кавказского филиала, в перечне которой была прописана позиция, оскорбляющая бывшего президента США Подведомственное Минэнерго ФГУП "Ведомственная охрана" отменило госзакупку своего Северо-Кавказского филиала, в перечне которой была прописана позиция, оскорбляющая бывшего президента США Барака Обаму , говорится в комментарии Министерства энергетики РФ

Ранее в пятницу ряд СМИ обратил внимание на тендер, размещенный на портале госзакупок 17 января, в котором ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго в контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Северо-Кавказского филиала включил автомобильную наклейку с оскорбляющей Обаму надписью.

"Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия. Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания. Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством", - подчеркивает министерство.

Согласно сайту госзакупок, предприятие отказалось от проведения данного тендера 7 февраля.