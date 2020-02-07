Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T21:31+0300
https://ria.ru/20200207/1564422160.html
В Иране рассказали о приготовлениях к запуску спутника
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

В Иране рассказали о приготовлениях к запуску спутника

21:31 07.02.2020
555
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Иран при первой возможности отправит в космос спутник "Зафар", аппарат и ракета-носитель готовы, сообщил в пятницу официальный представитель министерства обороны страны, отвечающий за космос, Ахмад Хосейни.
"При первой возможности, как сложатся все (для этого) условия, будет произведен запуск", - сказал Хосейни, как следует из сообщения на сайте минобороны Ирана.
По его словам, ракета-носитель "Симорг" и спутник "Зафар" уже подготовлены к запуску с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан. Хосейни добавил, что планируемая операция носит исследовательский характер.
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в понедельник, 3 февраля, сообщил, что Иран рассчитывает вывести спутник "Зафар" на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
4 февраля, 23:57Хочу стать космонавтом
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
2111001
Обсудить 1
Совет Безопасности ООНИранВ мире
Рекомендуем
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. 7 февраля 2020
С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает лист с речью президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Флаг Ирана. Архивное фото
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Саммит НАТО
В НАТО призвали Китай участвовать в контроле над вооружениями
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили действия России и Ирана
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
"Мир по-американски изжил себя". Пушков ответил на обвинения Эспера
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров передал Мадуро "самый добрый привет" от Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
Лавров заявил о солидарности с Венесуэлой в противостоянии США
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер объяснил установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков на пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
В ООН назвали число иностранных террористов в Сирии и Ираке
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Российские военные провели патрулирование сирийско-турецкой границы
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Дмитрий Козак
Россия и Белоруссия будут содействовать соглашениям по углеводородам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Лента новостейМолния