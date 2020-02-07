В Иране рассказали о приготовлениях к запуску спутника

ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Иран при первой возможности отправит в космос спутник "Зафар", аппарат и ракета-носитель готовы, сообщил в пятницу официальный представитель министерства обороны страны, отвечающий за космос, Ахмад Хосейни.

"При первой возможности, как сложатся все (для этого) условия, будет произведен запуск", - сказал Хосейни, как следует из сообщения на сайте минобороны Ирана.

По его словам, ракета-носитель "Симорг" и спутник "Зафар" уже подготовлены к запуску с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан. Хосейни добавил, что планируемая операция носит исследовательский характер.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в понедельник, 3 февраля, сообщил, что Иран рассчитывает вывести спутник "Зафар" на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.

В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.