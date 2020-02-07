В НАТО призвали Китай участвовать в контроле над вооружениями

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Пришло время Пришло время Китаю включиться в систему контроля над вооружениями вместе с США и Россией, заявил в пятницу замгенсека НАТО Мирче Джоанэ.

"У Китая уже есть сотни ракет, который были бы запрещены ДРСМД , а недавно Китай продемонстрировал современную ядерную межконтинентальную ракету, способную достичь США и Европы. Китай не нарушает никаких договоров о контроле над вооружениями, потому что не является их участником … Мы считаем, что пришло время Китаю принять участие в контроле над вооружениями вместе с США и Россией ", - сказал он, выступая на одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.

При этом, он признал, что это вряд ли произойдет "сегодня или завтра".

В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.