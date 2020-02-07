В НАТО призвали Китай участвовать в контроле над вооружениями

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Пришло время Китаю включиться в систему контроля над вооружениями вместе с США и Россией, заявил в пятницу замгенсека НАТО Мирче Джоанэ.
"У Китая уже есть сотни ракет, который были бы запрещены ДРСМД, а недавно Китай продемонстрировал современную ядерную межконтинентальную ракету, способную достичь США и Европы. Китай не нарушает никаких договоров о контроле над вооружениями, потому что не является их участником … Мы считаем, что пришло время Китаю принять участие в контроле над вооружениями вместе с США и Россией", - сказал он, выступая на одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.
При этом, он признал, что это вряд ли произойдет "сегодня или завтра".
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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