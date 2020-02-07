СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, после жесткой посадки в Татарстане вертолёта, в результате которой погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и два человека пострадали, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят осмотр места жёсткой посадки вертолёта Bell 407.
"Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте", - информирует ведомство.
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