СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

"Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте", - информирует ведомство.