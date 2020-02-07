В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мумию умершего пять лет назад человека нашли в квартире в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного глава Следственного комитета.
По предварительным данным, мужчина умер в декабре 2014 года. Следователи начали проверку.
По информации газеты "Московский комсомолец", умершим оказался самый старший потомок французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор — 79-летний Сергей Пельпор.
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