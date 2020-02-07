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В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека
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РИА Новости

В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека

21:12 07.02.2020 (обновлено: 21:40 07.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мумию умершего пять лет назад человека нашли в квартире в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного глава Следственного комитета.
По предварительным данным, мужчина умер в декабре 2014 года. Следователи начали проверку.
По информации газеты "Московский комсомолец", умершим оказался самый старший потомок французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор — 79-летний Сергей Пельпор.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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