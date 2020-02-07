США направят в Ухань средства защиты и медицинские принадлежности

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США направят в китайский город Ухань медицинскую помощь в связи со вспышкой коронавируса, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы скоординировались с организациями в США, чтобы послать дополнительную гуманитарную помощь жителям Уханя. Средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности, пожертвованные этими организациями, могут помочь спасти жизней людей в Китае, защитить людей от коронавируса", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.
We have coordinated with U.S. organizations to transport more humanitarian relief to people in Wuhan. Personal protective equipment and other medical supplies donated by these organizations can help save lives in #China and help protect people from the #coronavirus. pic.twitter.com/57SN2TXfLP— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 7, 2020
Он не сообщил, в каком объеме и от каких организаций будет направлена помощь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV