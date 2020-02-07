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Религия и мировоззрение
2020-02-07T20:56+0300
https://ria.ru/20200207/1564421627.html
В Оренбурге суд продлил арест священнику по делу об изнасиловании
https://cdn21.img.ria.ru/images/155914/46/1559144617_0:44:1280:764_1036x0_80_0_0_ad055ce7fda62a17516356ba16019b92.jpg
РИА Новости

В Оренбурге суд продлил арест священнику по делу об изнасиловании

20:56 07.02.2020
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда
Николай Стремский в зале суда
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. Архивное фото
УФА, 7 фев - РИА Новости. Промышленный районный суд Оренбурга продлил до 12 апреля арест священнику Николаю Стремскому, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в суде.
"Срок содержания под стражей Стремскому продлили на 2 месяца до 12 апреля", - сказал РИА Новости представитель Промышленного суда Оренбурга.
Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
Собор Святой Троицы
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Религия и мировоззрениеНиколай СтремскийНовости - Религия и мировоззрениеОренбургПроисшествия
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