В Оренбурге суд продлил арест священнику по делу об изнасиловании

УФА, 7 фев - РИА Новости. Промышленный районный суд Оренбурга продлил до 12 апреля арест священнику Николаю Стремскому, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в суде.
"Срок содержания под стражей Стремскому продлили на 2 месяца до 12 апреля", - сказал РИА Новости представитель Промышленного суда Оренбурга.
Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.