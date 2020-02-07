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Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует ее диалог с НАТО
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РИА Новости

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует ее диалог с НАТО

20:42 07.02.2020 (обновлено: 20:43 07.02.2020)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украина рассчитывает на разблокирование Венгрией ее диалога с НАТО на высоком уровне, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства иностранных дел по итогам встречи главы ведомства Вадима Пристайко и его венгерского коллеги Петера Сиярто.
Ранее Сийярто отметил проблему в отношениях между Киевом и Будапештом из-за украинского закона об образовании, но выразил мнение, что ее можно разрешить. Он также сообщил, что договорился с украинским правительством о том, что в ближайшее время в Киев приедут представители союза педагогов Закарпатья для наработки шагов по разрешению спорных вопросов.
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Как сообщила пресс-служба украинского МИД, стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементации закона об образовании и вопросы национального меньшинства.
"Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии... и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне", - сообщается на сайте МИД.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Парламент Украины в середине января 2020 года приняла закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. После этого депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции и нарушает права национальных меньшинств. В четверг Верховная рада отказалась отменить этот закон, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Ранее Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка с принятием на Украине закона "Об общем среднем образовании".
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоПетер СийяртоНАТОВладимир ЗеленскийЕвропаЙенс СтолтенбергРоссияВенгрияУкраинаВ мире
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