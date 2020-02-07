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В Челябинской области открыли пункт размещения из-за коронавируса
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РИА Новости

В Челябинской области открыли пункт размещения из-за коронавируса

20:36 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Пункт временного размещения для граждан, у которых может быть выявлена коронавирусная инфекция, открыли в Варненском районе Челябинской области, в настоящее время в нем находятся два жителя Китая, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных отношений региона.
"Для обеспечения мероприятий по нераспространению коронавируса на территории региона в Варне развернут пункт временного размещения. Это профилактическая мера, которая сейчас действует на территории многих регионов РФ в соответствии со стандартными требованиями Роспотребнадзора. Пока в пункте на территории областного социально-оздоровительного центра "Тополек" располагаются двое граждан КНР без каких-либо признаков вирусных заболеваний", - говорится в сообщении.
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Срок карантинных мероприятий – 14 дней, уточняет министерство. Граждане находятся исключительно на территории пункта под надзором специалистов с соблюдением всех мер безопасности, добавляется в сообщении.
Кроме того, обеспечен правопорядок со стороны патрульно-постовой службы МВД, поясняет пресс-служба.
Ситуация находится на контроле министерства социальных отношений и министерства здравоохранения Челябинской области, сообщает пресс-служба.
По данным управления Роспотребнадзора, в регионе не выявлено ни одного случая коронавируса, 182 человека находятся под медицинским наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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