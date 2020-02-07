В Челябинской области открыли пункт размещения из-за коронавируса

"Для обеспечения мероприятий по нераспространению коронавируса на территории региона в Варне развернут пункт временного размещения. Это профилактическая мера, которая сейчас действует на территории многих регионов РФ в соответствии со стандартными требованиями Роспотребнадзора. Пока в пункте на территории областного социально-оздоровительного центра "Тополек" располагаются двое граждан КНР без каких-либо признаков вирусных заболеваний", - говорится в сообщении.