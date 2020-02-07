В Кирове начали проверку после сообщений о нарушениях прав ветеранов

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Кировской области организовала проверку по информации СМИ о нарушении прав ветеранов и пенсионеров в городе Прокуратура Кировской области организовала проверку по информации СМИ о нарушении прав ветеранов и пенсионеров в городе Киров , сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ

По данным представителей средств массовой информации, ветераны, пожилые граждане и пенсионеры более восьми месяцев лишены возможности пользоваться лифтом, который меняют в рамках реализации мероприятий областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".

По информации областного министерства ЖКХ, в дом поставлены все необходимые комплектующие. "По данным подрядчика, работы должны быть завершены до конца февраля. В соответствии с конкурсной документацией, за затягивание сроков работы подрядчику предъявлены штрафные санкции… за каждый день просрочки", - подчеркнули в министерстве.