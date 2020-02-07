В Кирове начали проверку после сообщений о нарушениях прав ветеранов

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Кировской области организовала проверку по информации СМИ о нарушении прав ветеранов и пенсионеров в городе Киров, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.
По данным представителей средств массовой информации, ветераны, пожилые граждане и пенсионеры более восьми месяцев лишены возможности пользоваться лифтом, который меняют в рамках реализации мероприятий областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".
По информации областного министерства ЖКХ, в дом поставлены все необходимые комплектующие. "По данным подрядчика, работы должны быть завершены до конца февраля. В соответствии с конкурсной документацией, за затягивание сроков работы подрядчику предъявлены штрафные санкции… за каждый день просрочки", - подчеркнули в министерстве.
"Вместе с этим представители СМИ указывают на нарушения прав граждан на благоприятные условия для проживания в домах по ряду иных улиц, находящихся в ведении управляющей компании Ленинского района города Кирова. В связи с изложенным прокуратурой Кировской области организована проверка по всем указанным фактам. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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