На юго-западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар по данному адресу был ликвидирован, его общая площадь составила 10 квадратных метров.
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