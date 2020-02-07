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На юго-западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

На юго-западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

20:29 07.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар по данному адресу был ликвидирован, его общая площадь составила 10 квадратных метров.
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